Ночная стихия захватила 8 областей: без света 183 населенных пункта
10:29, 30 июня 2010Общество
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Работают бригады облэнерго
Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий были обесточены 183 населенных пункта в восьми областях Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, в Полтавской – 59, в Черновицкой – 18, в Запорожской – 13, в Киевской – 11, в Ивано-Франковской – 11, в Черкасской – 10, в Днепропетровской – один населенный пункт.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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