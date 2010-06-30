Ночная стихия захватила 8 областей: без света 183 населенных пункта

Сегодня ночью вследствие осложнения погодных условий были обесточены 183 населенных пункта в восьми областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, в Полтавской – 59, в Черновицкой – 18, в Запорожской – 13, в Киевской – 11, в Ивано-Франковской – 11, в Черкасской – 10, в Днепропетровской – один населенный пункт.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.