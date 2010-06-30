"Черноморнефтегаз" достает все, что можно, из старых месторождений

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) приступило к реализации программы интенсификации добычи углеводородов на морских и сухопутных месторождениях Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

В сообщении отмечается, что это вызвано тем, что компания эксплуатирует месторождения, которые были открыты еще 20-30 лет назад. Сегодня все они пребывают в стадии понижающегося пластового давления, дебита углеводородов и увеличения обводненности продукции. Поэтому стала актуальной задача повышения эффективности разработки месторождений за счет обеспечения потенциальных возможностей скважин вне зависимости от срока эксплуатации.

Специалисты предприятия исходили из того, что на любом действующем месторождении есть потенциал для улучшения технико-экономических показателей добычи.

В компании отмечают, что первые шаги по реализации программы уже принесли положительные результаты. Так, ремонт двух скважин на старейшем Джанкойском месторождении и обработка их химреагентами позволили компании дополнительно получить 1,5 млн. куб. м газа. Во втором полугодии работы по интенсификации эксплуатационных скважин будут произведены на Штормовом и Голицынском газоконденсатных месторождениях, которые расположены в северо-западной части украинского шельфа Черного моря, а также на Стрелковом, Северо-Булганакском и Восточно-Казантипском газовых месторождений в Азовском море. В частности, планируется применить приустьевые компрессорные установки на крановых узлах, что повысит отдачу промыслов.

Параллельно ГАО «Черноморнефтегаз» приступает к дообустройству Архангельского газового месторождения в Черном море. Сегодня здесь с технологической платформы осуществляется эксплуатация 8 продуктивных скважин. В настоящее время появилась возможность установить на промысле блок-кондуктор, который изготовлен специалистами специального строительно-монтажного управления ГАО «Черноморнефтегаз». На нем решено разместить устья 12 скважин. В этом году планируется ввести в эксплуатацию одну скважину, а в следующем – еще шесть. Работы будут финансироваться за счет собственных источников компании. Для этого только на текущий год выделено свыше 100 млн. грн.

Также в компании отмечают, что продолжается освоение нового для компании промысла в Черном море – Одесского газового месторождения с ресурсными запасами в 35 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».