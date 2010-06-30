МАУ вводит дополнительные рейсы на Лондон и обратно

С 4 июля 2010 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вводит расширенное летнее расписание на собственном маршруте между Лондоном и Киевом.

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, в расписание вводятся дополнительные вечерние частоты по пятницам и субботам. Таким образом, МАУ будет выполнять 9 регулярных рейсов еженедельно по маршруту Лондон - Киев - Лондон.