МАУ вводит дополнительные рейсы на Лондон и обратно
01:02, 30 июня 2010Общество
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По пятницам и субботам
С 4 июля 2010 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вводит расширенное летнее расписание на собственном маршруте между Лондоном и Киевом.
Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, в расписание вводятся дополнительные вечерние частоты по пятницам и субботам. Таким образом, МАУ будет выполнять 9 регулярных рейсов еженедельно по маршруту Лондон - Киев - Лондон.
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