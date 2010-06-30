Беларусь наращивает импорт нефти через Украину

Республика Беларусь наращивает импорт венесуэльской нефти транзитом через Украину. Очередной танкер с венесуэльской легкой нефтью Santa Barbara дедвейтом 80 тыс. тонн в понедельник, 28 июня, встал под разгрузку в порту Одесса для дальнейшей поставки нефти в Беларусь по железной дороге, передает Reuters.

Поставки нефти Santa Barbara в Беларусь продолжатся в июле: в следующем месяце ожидается прибытие еще трех танкеров с венесуэльской нефтью совокупным объемом около 240 тыс. тонн. При этом возможности порта Одесса по приему нефти с моря для перевалки на железную дорогу ограничены.

Напомним, это уже третий 80-тысячный танкер с венесуэльским сырьем, направляемым на НПЗ Беларуси. Первый аналогичный груз прибыл в Одессу в конце апреля, второй – 23 июня.

Не имеющая выхода к морю Беларусь договорилась о поставках нефти с Венесуэлой, куда только авиаперелет занимает около суток, после решения России повысить экспортные пошлины на сырье.

В середине марта президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС объявил, что его страна будет поставлять в Беларусь 80 тыс. баррелей нефти в сутки (около 11 тыс. тонн), начиная с мая.

В начале 2010 года спор Беларуси и России закончился подписанием соглашения, согласно которому РФ пообещала поставить на белорусские НПЗ 6,3 млн. тонн нефти без экспортной пошлины, установив 100-процентный тариф на поставки еще 15 млн. тонн.

Международный валютный фонд оценил потенциальные потери Беларуси от введения Россией экспортных пошлин в 2 млрд. долл.