Европейцы вывезут из Украины ракетный окислитель

ОБСЕ планирует в первой половине июля начать вывоз меланжа из Радехова Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске директор по менеджменту и финансам Секретариата ОБСЕ Шахин ЛАУРИТЦЕН.

По его словам, сегодня утром в Ивано-Франковске состоялись переговоры заместителя министра обороны Украины Владимира ОМЕЛЬЯНЧУКА и представителей ОБСЕ, на которых достигнута договоренность о продлении проекта вывоза меланжа из Украины.

Ш.ЛАУРИТЦЕН отметил, что представители ОБСЕ прибыли в Ивано-Франковск, чтобы отправить из Прикарпатья последний поезд с меланжем.

«Как сказал представитель ОБСЕ, “два хранилища - Калиновка Винницкой области и Ценжив Ивано-Франковской - стали готовыми к проведению экологической очистки территории. Это жизненно важный проект для Украины”. По его словам, “это первый успешный проект по утилизации меланжа, в котором принимают участие много сторон”. Он сообщил, что на четырех складах в Украине еще хранится приблизительно 13 тысяч тонн меланжа.

Ш.ЛАУРИТЦЕН сообщил, что на сегодняшних переговорах ОБСЕ решила «продлить существующий контракт с применением нынешней схемы утилизации меланжа в Украине».

«Первый поезд с меланжем из Радехова будет загружен в первой половине июля, - сказал он. – В настоящее время ведем переговоры для поиска средств на реализацию данного проекта. Всего из Радехова должно быть вывезено в Россию 2 тысячи 900 тонн меланжа».

По его словам уже дали согласие оказать финансовую поддержку Норвегия и Швеция, а также ведутся переговоры с другими странами ОБСЕ.