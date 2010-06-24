На межбанке доллар падает, евро растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9020/7,9100 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту упали – 0,2544/0,2548, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7250/9,7385.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,2306/1,2308 (среда - 1,2293/95).

В среду, 23 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9104.