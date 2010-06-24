Если подростков выгнать с дискотек, преступлений будет больше или меньше?
Херсонский горсовет хочет проверить
Городской совет Херсона намерен ограничить доступ несовершеннолетних в компьютерные клубы, видеотеки и дискотеки.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.
По его словам, соответствующий вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании ближайшей сессии горсовета Херсона.
"Это связано с ростом числа правонарушений, совершенных подростками в ночное время", - сказал В.САЛЬДО.
По словам мэра, проект решения горсовета предусматривает, что посещать игровые и компьютерные клубы, видеотеки и дискотеки несовершеннолетним запретят после 21.00 во время учебного года и после 22.00 - на каникулах.
Контроль за выполнением решения планируется возложить на райсоветы города и горотдел МВД.
Кроме того, сотрудники управления торговли и потребительского рынка мэрии Херсона получат право лишать заведения, нарушающие эту норму, разрешения на работу.