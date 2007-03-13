Табачник заявляет, что в Украине - эпидемия сиротства

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет об эпидемии сиротства в Украине.

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня на всеукраинском совещании "С любовью и заботой к детям" в Житомире.

Выступая на совещании, в котором принял участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Д.ТАБАЧНИК сообщил, что "доля детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, среди общего детского населения Украины составляет 1%, что позволяет говорить об эпидемии сиротства среди украинских детей".

Учитывая такую ситуацию, Д.ТАБАЧНИК отметил необходимость реформировать систему социально-правовой защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Анализ положения таких детей свидетельствует, что демографическая проблема, проблема роста количества сирот и детей, лишенных заботы, и несовершенство системы их содержания диктует необходимость реформирования системы социально-правовой защиты детей этой категории в сторону профилактической работы с семьями и в направлении предоставления социальных услуг", - сказал вице-премьер.

Д.ТАБАЧНИК также детально остановился на итогах Года защиты прав ребенка, на протяжении которого в Украине, по его словам, "удалось сделать очень многое для детей". Среди достижений было названо создание 71 “больницы, доброжелательной к ребенку”, больше всего которых действует в Донецкой области (13), Днепропетровской (12), Львовской (9).

"Уже два года такое уникальное заведение успешно работает и в Житомирской области", - сказал Д.ТАБАЧНИК. "За упомянутый период невынашиваемость новорожденных уменьшилась с 10% до 7%, а заболеваемость новорожденных снизилась с 271 на 1000 новорожденных (в 2005 г.) до 221 (в 2006 г.)", - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщалось, сегодня в Украине почти половина детей-сирот воспитывается в государственных заведениях, половина – под опекой и только 2% детей-сирот воспитываются приемными семьями и в детских домах семейного типа.