Российский бизнесмен хочет инвестировать в Чернигов $100 миллионов

Бизнесмен Вагиф АЛИЕВ, который является Почетным консулом Российской Федерации в Чернигове, готов вложить инвестиции в областной центр Черниговщины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АЛИЕВ заявил во время пресс-конференции в Чернигове.

"Мы готовы войти в город, дать поддержку", - сказал В.АЛИЕВ, подчеркнув, что заинтересован в строительстве торгово-развлекательного комплекса или гостиницы. На уточняющий вопрос журналистов, о какой сумме инвестиций идет речь, он ответил, что это может быть 100 млн. дол.

В.АЛИЕВ также заметил, что обсудил этот вопрос с городским председателем Александром СОКОЛОВЫМ и ожидает поддержки городских властей.

В свою очередь, А.СОКОЛОВ отметил, что будущий инвестиционный проект будет реализовываться в рамках Схемы развития туризма Чернигова.

По словам городского председателя, земельный участок для торгово-развлекательного центра есть, все подробности будущего проекта будут разглашены после подписания соглашения. В общей сложности этот проект может быть реализован, по мнению А.СОКОЛОВА, за 1,5-2 года.