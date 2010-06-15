Прокуратура Ялты требует снести незаконные кафе на пляжах

Прокуратура Ялты предъявила в суд иски о сносе незаконных строений на пляжах и корневой части бун в Гурзуфе, поскольку целевое назначение берегоукрепительных сооружений несовместимо с возведением кафе и других объектов.

«Прокуратура просит суд обязать предпринимателей снести незаконно построенные помещения», - говорится в переданном агентстве УНИАН пресс-релизе прокуратуры АРК.

Ялтинская прокуратура также опротестовала решение Гурзуфского поселкового совета, разрешившее строительство бара на гидротехническом сооружении.

Кроме того, органы прокуратуры добиваются в судах ликвидации «посторонних объектов» на пляжах Евпатории и Сак, а также отмены договоров с частниками, которые получили пляжи в Черноморском районе и Судаке без проведения торгов и согласования с Советом министров Крыма.

Прокуратура внесла в местные советы Ялтинского, Судакского и Феодосийского регионов представления об устранении нарушений при использовании прибрежных территорий.

Прокуратура обязывает через суд ряд местных советов Евпаторийского региона установить прибрежные полосы вдоль Черного моря. «Отсутствие их границ и несоответствие данных учета земель фактическому целевому назначению провоцируют противоправное использование пляжных территорий», - заявили в прокуратуре.