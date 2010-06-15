Тимошенко: репрессии для бизнеса становятся реальностью
За "100 дней" выросла задолженность по НДС
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство использует механизм возвращения НДС экспортерам как инструмент давления на бизнес.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Черновцах.
"Репрессии для бизнеса становятся реальностью, и даже декларации не принимают от предпринимателей на возвращение НДС", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО
При этом она напомнила, что ее правительство во время кризиса в 2008-2009 годах смогло удержать рост задолженности по возвращению налога на добавленную стоимость на уровне 11 миллиардов гривен. "Сегодня ЯНУКОВИЧ и его правительство за 100 дней допустило задолженность по НДС для предпринимателей на 15 миллиардов гривен", - констатировала лидер БЮТ.
"Я думаю, что все, что касается экономики нашего государства, включая и Налоговый, и Бюджетный кодекс, - это не то, что ожидала страна, это не тот позитивный путь развития, который может построить свободное, независимое, демократическое европейское государство", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.