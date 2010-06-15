ФГИУ мог продать Лугансктепловоз за гораздо большую сумму?

Недопуск компании «Мантара Холдинг» к участию в приватизационном конкурсе по продаже госпакета акций «Лугансктепловоза» позволяет предположить существование неких "теневых" договоренностей, направленных на создание неконкуретных условий продажи данного предприятия. Об этом сообщил УНИАН уполномоченное лицо «Мантара Холдинг» Вячеслав ДЕРИШЕВ.

«Все увидели, что данный конкурс проходил абсолютно не в конкурентной среде. О чем свидетельствует хотя бы тот факт, что предприятие было продано практически по стартовой цене. Очевидно, именно по этой причине к участию в конкурсе не была допущена наша компания», - отметил он.

По его словам, «Мантара Холдинг» была серьезно настроена побороться за победу в конкурсе, что, безусловно, отразилось бы на конечной реализационной цене предприятия в сторону ее повышения. «Очевидно, кому-то этого не хотелось», - сказал В. ДЕРИШЕВ.

Он также сообщил, что в ближайшее время его компания планирует через суд вытребовать протокол, а также приказ Фонда государственного имущества, на основании которых «Мантара Холдинг» было отказано в участии в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза».

В этой связи В.ДЕРИШЕВ отметил, что на данный момент его компания не получила никаких официальных разъяснений, почему ей было отказано в участии в конкурсе по «Лугансктепловозу», По его информации, Фонд госимущества без каких-либо оснований отказался предоставить представителям «Мантара Холдинг» для ознакомления протокол, а также текст приказа о недопуске компании к участию в конкурсе.

По информации В.ДЕРИШЕВА, о какой-то аргументации Фондом своего решения он узнал только вечером накануне конкурса из средств массовой информации. При этом, по его словам, обнародованные в СМИ аргументы Фонда являются несостоятельными. В частности, абсолютно не соответствует действительности заявление Фонда о том, что «Мантара Холдинг» не предоставила каких-либо данных об источниках поступления средств для покупки «Лугансктепловоза». По словам В. ДЕРИШЕВА, в поданных в Фонд документах его компания четко указала, что ее собственниками являются акционеры крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, владеющие достаточным количеством средств для приобретения данного предприятия.

В.ДЕРИШЕВ также отметил, что несостоятельным является и другой обнародованный в СМИ аргумент Фонда о том, что заключение иностранного аудитора о финансовом отчете компании не было подтверждено аудитором из Украины. По словам уполномоченного «Мантара Холдинг», в конкурсном законодательстве нигде не прописано требований, что конкурсант должен иметь только подтвержденное в Украине заключение иностранного аудитора.

Как сообщал УНИАН, сегодня Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.