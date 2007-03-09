Ющенко: «Если Господь хотел спасти украинцев, он должен был подарить им Шевченко»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что 9 марта в Украине должно полноценно утвердиться как национальный День Кобзаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своей речи на торжественном собрании по случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

«Значение Т.Шевченко для Украины – вселенское и всеобъемлющее – поэт, пророк, апостол», - отметил Президент.

Он отметил три миссии Т.Шевченко, «которые теперь наиболее остро обращены к нам – миссия пробуждения, миссия национального сознания, миссия справедливости».

«Если Господь хотел спасти украинцев, он должен был подарить им Шевченко», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что видит наивысшую справедливость в том, что народ, пробуженный Т.Шевченко, почувствовал себя хозяином на собственной земле.

По убеждению Президента, через слова Т.Шевченко «сегодня пролегает возрождение национального сознания и достоинства Украины, израненного постгеноцидного общества».

Глава государства также отметил, что уже сегодня необходимо комплексно и осмыслено начать подготовку к достойному празднованию 200-летия поэта в 2014 году.

В.ЮЩЕНКО считает необходимым скоро, как только возможно, завершить академическое издание полного собрания произведений Т.Шевченко. Также, по словам Президента, актуально создание Шевченковского дома – масштабного национального проекта, «который следует реализовать без малейших угроз для ныне действующих музейных и архивных учреждений Украины».

Глава государства отметил важность на государственном уровне «поддержать процесс сооружения памятников Т.Шевченко в мировых столицах и центрах». Он также сообщил, что с «большим одобрением и поощрением относится к инициативе воспроизвести образ Шевченко в Праге и Мюнхене».

«Присутствие Шевченко в мире – это присутствие Украины, украинского духа и украинской идеи», - считает В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что беспокойство в украинском сердце вызывает то, что «мы все чаще сталкиваемся с сознательными и несознательными проявлениями шевченкофобии как специфической разновидности ненависти к украинству». «Как высший выразитель украинского естества, Шевченко становится мишенью для кощунственных выпадов, преследующих цель дискредитировать основы нашего национального самоосознания», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что как Глава украинского государства он «категорически осуждает любые попытки намеренного попрания имени Т.Шевченко».

Он призвал правительство Канады провести надлежащее расследование факта похищения памятника Кобзарю в Торонто.

Президент вручил Национальные премии имени Т.Шевченко выдающимся творческим личностям, чей вклад в украинскую культуру неоценим.