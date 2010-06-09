Охрану преступного лидера обвиняют в наличии оружия

Против задержанных вчера в Киеве трех охранников лидера организованной преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с оружием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

В сообщении напоминается, что 8 июня в столице работники УБОП задержалилидера преступной группы, участники которой занимались рейдерскими захватами крупных предприятий.

Оперативники установили, что в период с 2008 года по настоящее время задержанный руководил ОПГ, которая подозревается в присвоении 30% акций ОАО «Агентство «Союздрук», которые принадлежали ОАО СК «Феникс», пыталась присвоить акции и имущество ОАО «Киеводяг», ОАО «Универмаг «Детский мир», а также в захвате имущества акционеров ОАО «Сумский ХПК», ОАО «Житомирский ХПК», ОАО АПФ «Таврия» (коньячный завод).

Вместе с главарем преступной группы оперативники УБОП задержали и трех его личных охранников, которые оказались сотрудниками одной из охранных фирм. При обыске у них изъяли три охотничьих карабина «Вулкан ТК», которые внешне похожие на автоматы «Калашникова» (АКС-47) и патроны. Всех троих задержали в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении лидера ОПГ прокуратура г. Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (незаконное присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В отношении частных охранников также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других членов преступной группы.