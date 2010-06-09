В Украину прибыли представители МВФ

Сегодня в Киев прибыли заместитель Директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол ТОМСЕН и руководитель миссии МВФ в Украине Танос АРВАНИТИС. Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Основная цель визита - встретиться с высшими должностными лицами страны для обсуждения дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.