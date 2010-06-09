В Польше вступил в силу закон о кастрации педофилов

В Польше вступил в силу новый закон, в соответствии с которым некоторых насильников и педофилов могут подвергнуть химической кастрации, передает Би-би-си.

Эта процедура будет применяться в случаях, касающихся преступлений на сексуальной почве и инцеста.

Суды в Польше должны принять во внимание мнения психиатров перед тем, как одобрить применение химической кастрации. Процедура, согласно закону, будет проводится после того, как преступник отбудет тюремный срок.