Мстислава Ростроповича выписали из больницы

Медики выписали Мстислава Ростроповича из онкоцентра на Каширском шоссе и направили в подмосковный санаторий в Барвиху. По сведениям "Комсомольской правды", полученным от лечащих врачей, состояние маэстро после перенесенной 27 февраля операции на печени остается тяжелым.

Мстислав Ростропович был госпитализирован в московскую клинику в начале февраля 2007 года. Ранее он проходил лечение в Швейцарии и Франции.

27 марта 2007 года Мстиславу Ростроповичу исполняется 80 лет.

Лента.ру