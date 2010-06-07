Как выросли цены в Украине (данные Госкомстата)

В Украине дефляция в мае 2010 г. по отношению к апрелю составила 0,6%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к маю 2009 года – 8,5%, в январе–мае 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 10,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае т.г. к маю 2009 года выросли на 9,2% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - выросли на 11,6%), в частности на пищевые продукты - на 9% (к январю-маю 2009 г. - на 11,2%), хлеб и хлебопродукты - на 9,7% (9,6%), в том числе на хлеб - на 9,9% (9,9%), макаронные изделия - на 4,8% (6,1%), кондитерские изделия из муки – 12,9% (12,9%), мясо и мясопродукты - на 0,2% (1,4%), рыбу и рыбопродукты - на 5,6% (5,3%), молоко, сыр и яйца - на 21,4% (25,2%) (в том числе на молоко - на 22,3%, сыр и творог - на 22,8%, на яйца – на 13,7%), на масло и жиры – выросли на 5,9% (11,2%), в том числе на масло сливочное - выросли на 20,2%, масло подсолнечное – на 11,6%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 16,1%.

Цены на фрукты в мае т.г. к маю 2009 года выросли на 1,8% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года выросли на 1%). На овощи цены выросли на 10,4% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года – выросли на 12,2%), в том числе на картофель – снизились на 0,9% (выросли на 2,8%). На сахар - выросли в 2,6 раза (в 3 раза), кондитерские изделия сахаристые - на 24,6% (25,1%), безалкогольные напитки – на 8,3% (12,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае 2010 года к маю 2009 года подорожали на 30,9% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 35%), цены на одежду и обувь выросли на 3,7% (4,7%), в том числе на одежду - на 3,6%, обувь - на 4,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае т.г. к маю 2009 года подорожали на 5,7% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 5,78%), в том числе квартплата выросла на 16,6% (18,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 1,9% (2,4%), канализацию - на 21,5% (23,9%), воду – 16,3% (17,8%), цены на электроэнергию и природный газ в мае не изменились (не изменились), на горячую воду и отопление - выросли на 5,6% (5,4%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае т.г. к маю 2009 года выросли на 2,6% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 5,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,8% (3,9%), домашний текстиль - на 5,3% (7,8%), бытовая техника - на 1,3% (3,2%).

Стоимость услуг здравоохранения в мае 2010 года к маю 2009 года возросла на 7,1% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 9,5%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 5,6% (9,1%), амбулаторные услуги подорожали на 9,5% (11%).

Цены в транспорте в мае т.г. к маю 2009 года выросли на 14,3% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 15,2%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,2% (5,3%), на топливо и масла – выросли на 34,5% (36,5%), транспортные услуги – выросли на 9,8% (10,7%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 10,1% (12,7%), пассажирский автодорожный транспорт - на 9,8% (10,3%).

Цены в сфере связи в мае 2010 г. снизились на 6,5% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года – снизились на 3,3%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 6,4% (снизилась на 2,9%).

Цены в сфере отдыха и культуры в мае т.г. выросли на 3,6% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года – на 5,2%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в мае т.г. на 2,1% (снизилась на 2,2%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,7% (выросла на 9,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 8% (10%).

Цены в сфере образования в мае 2010 года к маю 2009 года выросли на 14,4% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 14,5%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 5,7% (6,9%), среднее образование - на 13,9% (13,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (16,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае т.г. к маю 2009 года выросла на 7,4% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2009 года - на 7,7%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).