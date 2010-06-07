В Киеве спецы «освоили» бюджетных 27,2 миллиона

В Киеве разоблачены служебные лица общества с ограниченной ответственностью, которые присвоили 27,2 млн. грн., выделенных им государственным инновационным финансово-кредитным учреждением на реализацию спецпроекта по созданию современного производства легких многоцелевых вертолетов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.