В Киеве спецы «освоили» бюджетных 27,2 миллиона
12:12, 07 июня 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве разоблачены служебные лица общества с ограниченной ответственностью, которые присвоили 27,2 млн. грн., выделенных им государственным инновационным финансово-кредитным учреждением на реализацию спецпроекта по созданию современного производства легких многоцелевых вертолетов.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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