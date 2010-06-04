В Закарпатье крупного земельного чиновника поймали на взятке

В Закарпатской области задержан начальник Управления земельных ресурсов областной государственной администрации за получение взятки в размере 8 тыс. дол.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в УСБУ Закарпатской области, начальника Управления земельных ресурсов Закарпатской ОГА работники УСБУ задержали сегодня во время передачи ему взятки. За что и кем была дана взятка пока неизвестно.

По словам собеседника агентства, прокуратура Закарпатской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Арестованный за взятку начальник управления был назначен на данную должность весной этого года.