Янукович обнародовал декларацию о доходах

В 2009 году Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заработал 235 тыс. 371 грн.

Такая сумма указана в декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии за 2009 год В.ЯНУКОВИЧА, которая сегодня была обнародована на сайте главы государства.

В документе отмечается, что место жительства Президента Украины зарегистрировано в Киеве по адресу: Оболонская набережная, дом 15, корп.5, кв.13.

В.ЯНУКОВИЧ имеет в частной собственности жилой дом общей площадью 619,6 квадратных метров, квартиру площадью 239,4 квадратных метров, а также два гаража, площадью 20 и 19,9 квадратных метров соответственно.

Также супруга главы государства Людмила ЯНУКОВИЧ владеет домом площадью 303,8 квадратных метров.

В декларации также указано, что у Президента Украины нет транспортных средств.

На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях В.ЯНУКОВИЧ хранит 1 млн. 80 тыс. 9 грн, не имея при этом сбережений за рубежом.

Общая сумма совокупного дохода В.ЯНУКОВИЧА за 2009 год - 235 тыс. 371 грн. - состоит из 190 тыс. 45 грн. заработной платы, 7 тыс. 666 грн. дивидендов, процентов, роялти и материальной помощи в размере 37 тыс. 660 грн.

Супруга главы государства в прошлом году заработала 29 тыс. 404 грн.