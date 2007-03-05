Укрзализныця на праздники назначила 11 дополнительных поездов

Для обеспечения перевозок пассажиров на весенние праздники, по состоянию на 5 марта, «Укрзализныця» дополнительно назначила 11 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отмечается в сообщении, работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

В частности, Юго-западная железная дорога назначила 5 дополнительных поездов: Киев-Ужгород, Киев-Ивано-Франковск, Киев-Мукачево, Киев-Львов и Киев-Симферополь; Донецкая железная дорога назначила поезд Донецк-Киев; Южная железная дорога назначила поезд Харьков-Иловайск и Кременчуг-Киев; Приднепровская железная дорога прибавила поезд Днепропетровск-Киев; Львовская железная дорога назначила поезда Ужгород-Киев и Ивано-Франковск-Киев.