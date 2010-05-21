На Волыни женщина задушила своего новорожденного ребенка

Волынские правоохранители нашли убийцу новорожденного младенца. Им оказалась 32-летняя жительница села Бакивцы, где на местной свалке мусора дети и нашли труп новорожденного малыша.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, информация о найденном трупе младенца поступила в дежурную часть Луцкого РО УМВД Украины в Волынской области еще 5 мая от председателя сельского совета села Бакивцы. Во время осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на шее ребенка петлю из эластичного бинта. Сразу стало понятно, что ребенка убили преднамеренно.

Под подозрением оказалась местная жительница, однако работники милиции и прокуратуры не могли быть уверенными в ее вине до официальных заключений медико-биологического исследования. Накануне правоохранители получили подтверждение экспертизы ДНК, в котором отмечалось, что младенца родила именно подозреваемая.

Женщина была задержана и арестована судом. Против нее возбудили уголовное дело по статье 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.