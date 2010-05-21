Рост фондовых рынков начнется с конца лета - осени

Дальнейшее снижение на ведущих фондовых рынках перейдет в боковой тренд в летние месяцы. Такой прогноз развития дальнейшей ситуации на фондовых рынках высказала ведущий специалист по инвестиционному консалтингу компании Foyil Securities Ольга МАЛЬЦЕВА.

Аналитик также не исключает начало роста как с середины лета, если корпоративная отчетность в США за второй квартал окажется достаточной сильной для формирования позитивных настроений, так и с осени, если негатив по новостям из Европы все же будет преобладать.

По ее словам, коррекция к росту, происходящая на мировых торговых площадках с начала мая, прежде всего, обусловлена нестабильной финансовой ситуацией в Еврозоне, как следствие, снижением евро к мировым валютам, а также ожиданием искусственного приостановления экономического роста в Китае правительством для сдерживания инфляции в стране.