С дипломом какого вуза проще найти работу (рейтинг)

Накануне вступительной кампании в высшие учебные заведения еженедельник «Комментарии:» и УНИАН провели опрос среди крупнейших частных компаний Украины. Работодатели назвали вузы, выпускников которых они чаще всего нанимают на стартовые позиции. По результатам анкетирования составлен рейтинг вузов, дипломы которых признаются весомым конкурентным преимуществом

Сводный рейтинг вузовсмотрите здесь

Рейтинг вузов по профессиональным направлениям - здесь

В опросе приняли участие около 100 компаний, занимающих лидирующие позиции в различных отраслях экономики (торговля, телекоммуникации, энергетика, финансовый сектор, металлургия, пищепром и др.). Мы сознательно ограничили выборку респондентов частным сектором экономики, представители которого в течение нескольких лет (разве что за исключением кризисного) наиболее активно создают рабочие места и играют ключевую роль в формировании рынка труда на отраслевом либо региональном уровнях. Именно поэтому за бортом рейтинга остались многие вузы, трудоустройство выпускников которых исторически привязано к структурам государственного сектора (образовательные и медицинские учреждения, правоохранительные органы, управление госактивами). Мы не ставили перед собой задачу оценить качество всей системы высшего образования с точки зрения работодателей. Целью опроса было показать, выходцев из каких вузов чаще и охотнее всего нанимают на стартовые позиции. Респондентам было предложено выбрать из списка 50 крупнейших вузов III–IV уровня аккредитации пятерку тех, из каких они предпочитают приглашать выпускников, присвоив им места с 1-го по 5-е в порядке убывания привлекательности вуза по каждому профессиональному направлению, представляющему интерес для компании: производство и технические специальности, экономика и финансы, продажи, информационные технологии, маркетинг и пиар, юриспруденция, управление персоналом, администрирование. За 1-е место в каждом анкетном листе вуз получал пять условных баллов, за 2-е — четыре, 3-е — три, 4-е — два и 5-е — один балл. Общее количество баллов, набранных вузами суммарно по всем профессиональным направлениям, а также по каждому отдельно, и определило их места в соответствующих таблицах. Учитывая особенности и специфику различных видов бизнесов, работодатели имели возможность дополнить список учебных заведений, чем и воспользовалось 15% опрошенных.

ЛУЧШИЕ КУЗНИЦЫ КАДРОВ

Поступление в престижный вуз (да еще и на престижную или модную специальность) не гарантирует будущим выпускникам учебного заведения успешную карьеру. Специалист HR-отдела «Бритиш Американ Тобакко Украина» Ирина Попова считает, что наиболее важный критерий отбора потенциальных сотрудников — развитые лидерские компетенции и потенциал к дальнейшему росту.

Если смотреть на рынок труда через призму потребностей бизнеса, то наилучший подход к подготовке молодых сотрудников с высоким потенциалом и жаждой совершенствования демонстрируют киевские вузы. В сводном рейтинге (по всем профессиональным направлениям) высших учебных заведений, выпускников которых чаще всего берут на работу компании, в пятерку лучших с существенным отрывом от конкурентов вошли исключительно столичные альма-матер. Лидером стал Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. На втором месте НУ «Киево-Могилянская академия». На третьем — Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. Четвертое и пятое места достались НТУУ «Киевский политехнический институт» и Киевскому национальному торгово-экономическому университету. По словам HR-специалиста «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» (JTI) Марии Бондаренко, большинство кандидатов, которые успешно проходят тестирование в компаниях, являются студентами данных вузов. К тому же их выпускники, как правило, занимаются более активным поиском работы, больше интересуются предложениями на рынке труда. На шестом месте Национальный авиационный университет (Киев), а места с 7-го по 20-е занимают ведущие региональные вузы, в основном имеющие статус национальных.

Бренды и репутация вузов, безусловно, оказали влияние на предпочтения и выбор респондентов. Работодатели не скрывают, что ценят именитые вузы. В той или иной форме эти учебные заведения отвечают бизнесу взаимностью — многие компании реализуют с ними совместные программы обучения, организовывают практику и стажировку. «В некоторых вузах сложилась годами наработанная традиция подготовки определенных специалистов. Например, КПИ (НТУУ «Киевский политехнический институт». — Ред.) по праву считается лидером в подготовке IT и технических специалистов, КНУ им. Шевченко — гуманитариев, Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого — юристов», — отмечает гендиректор СК «НАСТА» Павел Литвин.

Директор рекрутинговой компании Archers Анна Бобель добавляет, что большинство компаний при подборе персонала на начальные позиции в маркетинге и HR предпочитают бойцов с дипломами КНУ им. Шевченко и Киево-Могилянской академии. А КНЭУ им. Гетьмана, по мнению большинства компаний, готовит идеальных «продажников», для которых важно не только владеть выдающимися коммуникативными способностями, но и знаниями финансов. Мнение начальника по работе с персоналом компании Everest Александра Васильева о том, что при найме административного персонала название вуза особой роли не играет, разделяет подавляющее большинство HR`ов.

Многие компании аргументировали свой выбор предыдущим опытом найма молодых специалистов. Так, в холдинге Unitrade Group изначально не ставили себе в критерии отбора какой-то конкретный вуз. Однако в процессе подбора персонала на различные позиции выявили закономерность: выпускники НТУ «КПИ» чаще проходят отбор и получают предложение о работе по сравнению с выпускниками других учебных заведений. «Даже при заполнении вакансии продавца-консультанта мы, скорее, сегодня отдадим предпочтение студентам технических вузов, с математическим складом ума, которые интересуются электроникой и инновационными технологиями. Их проще обучать специфике продаж, чем выпускников из торговых вузов, которые не разбираются в технике», — рассказывает HR-директор Unitrade Group Анна Басюк. В «Смарт Холдинге» отдают предпочтение ведущим киевским вузам, аргументируя свой выбор тем, что у них достаточно серьезная база и состав преподавателей. На это же обращают внимание и другие компании. Руководитель департамента по управлению персоналом ТМ «Биола» (ЗАО «Эрлан») Елена Подолянюк утверждает, что учитывается также научная и общественная активность высшего учебного заведения. Кроме того, предпочтение отдается выпускникам вузов с надежной аккредитацией и лицензией.

В сфере управления персоналом, уверяет HR-менеджер компании «Бюро Вин» Татьяна Витковская, ситуация на протяжении многих лет остается без изменений: в Украине до сих пор отсутствуют вузы, всерьез зарекомендовавшие себя в подготовке сильных специалистов по данному направлению.

НЕПРАКТИЧНАЯ ТЕОРИЯ И ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Ценность выпускников вузов состоит не столько в их профессиональной подготовке, сколько в умении и желании получать новые знания. «Образование — это фундамент, на который надстраиваются специальные умения и навыки, именно прочность фундамента определяет надежность всей конструкции», — отмечает специалист по персоналу международного автомобильного холдинга «Атлант-М» в Украине Александра Дубинина. Однако работодатели предпочитают, чтобы студенты, укрепляя фундамент, параллельно и стены возводили. Директор департамента маркетинга и развития корпорации S.I.GROUP Сергей Полисский говорит, что к выпускникам вузов, которых нужно обучать с нуля, интереса мало, предпочтение отдается соискателям с опытом работы. «Исключением являются только те счастливчики, которые реально проходили учебные или преддипломные практики в компаниях и хорошо себя зарекомендовали», — уточняет директор туркомпании «Пан Укрейн» Елена Шаповалова.

Как отмечает директор департамента управления персоналом VAB Банка Александр Ступко, несколько лет назад диплом престижного вуза вполне мог обеспечить успешное трудоустройство, но сегодня этого уже явно недостаточно. «Никто не хочет брать человека, который обладает некими виртуальными знаниями, пусть даже подтвержденными корочкой», — утверждает он. Работодатели традиционно сетуют на низкий уровень актуальности и свежести информации, которую студенты получают в вузе. «Система и методика передачи знаний порой отстают от потребностей бизнеса», — отмечает директор по персоналу СК «ПЗУ Украина» Валерий Кушниренко. Однако это не останавливает компании в стремлении снять сливки с рынка молодых специалистов. «Интернет-бизнес быстро развивается, и нам все время приходится решать нетривиальные задачи. Найти готовых специалистов для их решения сложно, и мы согласны вкладывать силы и время в профессиональное развитие молодежи», — утверждает директор по персоналу «Яндекса» Каринэ Джалалова.

«Набор теоретических сведений без умения действовать в интересах компании на основе этих сведений никому не интересен. Иногда я с горечью отказываю в сотрудничестве выпускнику вуза, потому что он, при всем своем энтузиазме и цитировании классиков маркетинга и знании языков, не умеет мыслить, находить решения в быстро меняющейся ситуации. Не умеет, и не хочет уметь работать с людьми», — сетует директор по маркетингу курорта Palmira Palace Олег Фесенко.

Если проанализировать ключевые требования к выпускникам, то оказывается, что наличие диплома того или иного вуза — критерий важный, но не первый. В тройке лидеров — знание иностранного языка, наличие мотивации к профессии и высокая трудоспособность. А на практике оценивается сумма названных факторов. «Красный диплом не является показателем. Академическая успеваемость студента на практике может быть менее востребованной, чем командная работа или навыки ведения переговоров», — поясняет директор по управлению персоналом «МТС-Украина» Наталья Береза. Она рассказывает о синдроме отличника: человек показывает прекрасные результаты в учении, но в бою, при столкновении с реалиями коммерческой жизни, где нужна настойчивость и целеустремленность, отличник этих качеств не проявляет. «После окончания любого вуза обучение только начинается», — уверена руководитель отдела PR компании «Воля» Алина Сигда.

НА СТУДЕНТАХ ВЫГОДНО ЭКОНОМИТЬ

Рост требований к выпускникам и увеличение конкурса на соответствующие вакансии для молодых специалистов пока никак не отражается на уровне доходов молодых специалистов. Размер зарплаты вчерашнего студента во многих компаниях сейчас прямо зависит от той пользы, которую он может приносить. По информации начальника отдела персонала концерна «НИКО» Андрея Злотникова, исходя из обзоров рынка труда, зарплаты экс-студентов примерно на 25% меньше от медианы (средний уровень зарплат без учета крайнего минимального и крайнего максимального значений). «На максимальную оплату могут рассчитывать выпускники в области информационных технологий, так как еще во время обучения они практически работают и к моменту выпуска являются состоявшимися специалистами», — уточняет он.

Алина Сигда убеждена, что оклад на старте может быть только стартовым: нелогично устанавливать высокую зарплатную планку выпускнику, поскольку это отрезает возможность для мотивации — некуда расти. По оценкам руководителя службы найма и аттестации компании «Фокстрот. Техника для дома» Марии Черненко, заработная плата, на которую могут рассчитывать выпускники, начинается от 1500 грн. Кроме минимальных ставок, сегодняшние выпускники могут также сталкиваться с отсутствием ставки как таковой — ряд компаний предлагают работу только за проценты от стоимости выполненных работ, полученных заказов, реализованных сделок и т.д. «Для молодого специалиста работа в солидной компании, имеющей признание на рынке, — это шанс, который не всегда может измеряться в денежном эквиваленте», — считает Сергей Полисский.

Светлана Попель