В Харькове откроется Международный фестиваль короткометражного кино

Сегодня в Харькове открывается Второй Международный кинофестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень».

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония открытия фестиваля состоится в 19.00 в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко. В ней примут участие почетные гости и члены жюри, участники конкурсного показа, а также руководители города и области.

По данным организаторов, за главный приз фестиваля будут бороться кинематографисты 6 стран мира: Азербайджана, Австралии, Беларуси, России (московская и санкт-петербургская школы кино), четыре города Украины (Севастополь, Киев, Черновцы, Харьков), а также два французских города (анимационное и игровое кино из Парижа и картины из Клермонт-Феррана).

Конкурсный показ фильмов пройдет в трех кинотеатрах Харькова: «им. Довженко», «Познань» и «Россия». Картины будут разделены на 3 блока: документальное, игровое и анимационное кино. В каждом из этих кинотеатров будет демонстрироваться отдельный блок лент.

В состав жюри фестиваля входят режиссер Владимир ФОКИН, композиторы Владимир ДАШКЕВИЧ и Владимир ШПИНЁВ, киновед Владимир МИСЛАВСКИЙ, сценарист и оператор Николай СОЛОГУБОВСКИЙ, режиссер и сценарист Алла СУРИКОВА.

Победителей ожидают призы - хрустальные ветви: фиолетовая – Гран-при, белые – для победителей в разных номинациях. Они выполнены из гнутого стекла с перфорацией - это ветви сирени в вазах, обрамленных кинопленкой. Награды изготовлены львовскими мастерами.

С рук всех почетных гостей и членов жюри будут сделаны оттиски для Аллеи славы. Ее торжественное открытие состоится в один из фестивальных дней.

В рамках фестиваля, в частности, пройдут творческие встречи с народными артистами России Наталией ФАТЕЕВОЙ, Еленой ЯКОВЛЕВОЙ, французской актрисой и почетным Президентом фестиваля Милен ДЕМОНЖО, мастер-классы А.СУРИКОВОЙ, В.ФОКИНА и Н.СОЛОГУБОВСКОГО, выставка живописи «Сирень по-харьковски».

Кроме того, в дни фестиваля состоится творческий вечер французского актера Пьера РИШАРА и мировая премьера В.ДАШКЕВИЧА «Большой солдатский реквием».

Также в рамках фестиваля П.РИШАР презентует свой винный дом. По словам члена оргкомитета фестиваля, начальника управления по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации Виктории МАРЕНИЧ, не исключено, что в случае, если харьковчанам понравится вино известного актера, то в Харькове будет открыт филиал Винного дома Пьера РИШАРА.