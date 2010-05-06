Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 5 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06 грн./евро, продажи – на 1,4% - до 10,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,12 грн./евро, по продаже – в пределах 10,14-10,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 мая понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2603 грн./рубль, продажи – 0,6% - до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2570-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2630-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,08 грн./евро, продажи – на 1,5% - до 10,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,058-10,12 грн./евро, по продаже – в пределах 10,14-10,38 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,8% по сравнению с 5 мая и сегодня составляет 0,2611 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2692 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,10/10,37 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,07/10,36 грн., рубль – 0,2600/0,2690 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,925 грн., евро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2580/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,243433 к российскому рублю – 0,26703.