Как понимать идею Путина об объединении Газпрома и Нафтогаза?

Предложенное премьером РФ Владимиром Путиным объединение "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" подразумевает не поглощение, а создание новой компании, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков.

"Вряд ли уместно говорить о вариантах поглощения, объединения младшего со старшим. Речь идет именно о создании нового юридического лица, то есть объединении двух компаний", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".

При этом Песков не стал прогнозировать, "будет ли это обмен активами, обмен акциями". "Варианты будут рождаться в переговорах - после того, как наши украинские партнеры хорошенько ознакомятся с этим предложением", - отметил пресс-секретарь премьера РФ.

Говоря о том, какие выгоды это объединение несет Украине, Песков напомнил, что в ближайшее время начнется реализация проекта "Южный поток".

"Что это будет означать для ГТС Украины? Это будет означать серьезные потери в стоимостном выражении. Соответственно, Украина заинтересована в том, чтобы, скажем так, у компании был совладелец в лице российской стороны, в лице "Газпрома", который будет заинтересован в том, чтобы ГТС Украины оставалась операбельной, оставалась в рабочем состоянии, постоянно модернизировалась и была загружена газом", - цитирует РИА "Новости".