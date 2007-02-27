Тело 10-летнего мальчика нашли под завалами дома в Кривом Роге

Спасатели МЧС нашли на месте взрыва в жилом доме в Кривом Роге тело 10-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на сегодняшнее утро продолжаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме, к которым привлечены аварийно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники МВД, Минобороны, МОЗ и аварийные бригады коммунальных служб города, всего задействовано 330 человек и 51 ед. техники.

Как сообщал УНИАН, утром 26 февраля в г. Кривой Рог, по ул. Тухачевского, 51, в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без последующего горения. В результате взрыва на 4-ом и 5-ом этажах разрушены четыре квартиры, поврежены шесть квартир и газовая сеть дома. Взрывной волной выбиты окна в 67-ми квартирах в расположенных вблизи 13 жилых домах и детском садике.

Аварийно-спасательными подразделениями МЧС спасены 7 человек, из них двое госпитализированы. Вчера в ходе проведения поисково-спасательных работ и разбора разрушенных конструкций дома были обнаружены тела двух погибших женщин. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.

Общую координацию действий на месте происшествтия осуществлял министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.