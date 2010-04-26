Директор зоопарка утверждает, что некто угрожал и слону, и ей лично

Директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА считает, что к отравлению слона могут быть причастны бывшие сотрудники зоопарка, уволенные ею за злоупотребления.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции С.БЕРЗИНА заявила, что информация на сайте инициативной группы спасения Киевского зоопарка, к которой, по ее словам, имеют отношение уволенные ею в октябре прошлого года сотрудники зоопарка, о смерти слона появилась раньше, чем перестало биться сердце животного.

С.БЕРЗИНА напомнила, что ситуация в зоопарке обострилась именно после увольнения ряда сотрудников в прошлом году за злоупотребления ими служебным положением.

«Когда эти люди ушли из зоопарка, я получила ряд угроз. Угроз расправы и с животными, и со мной лично», - заявила С.БЕРЗИНА.

Она подчеркнула, что обратилась в прокуратуру Шевченковского района и Главное управление столичной милиции.

«Но не было факта воплощения угроз, которые звучали на словах. Был выдержан тайм-аут… И вот начался процесс расправы. Расправы с зоопарком и с нашими любимыми животными. Слона действительно отравили. Чем и в какой способ – установит следствие», - подчеркнула С.БЕРЗИНА.

Она считает, что представители инициативной группы спасения Киевского зоопарка «хотят блокировать работу зоопарка как такового, то есть уничтожить зоопарк». «Это единственная цель, которую преследует так называемая инициативная группа спасения Киевского зоопарка, которая создана бывшими сотрудниками зоопарка», - убеждена С.БЕРЗИН.

По ее словам, даже сегодня утром в администрацию зоопарка поступали звонки со странным вопросом, все ли в порядке, все ли хорошо с животными. По словам С.БЕРЗИНОЙ, никаких подозрений, что начнут травить животных, до сегодняшнего дня не возникало, но сейчас она боится, что могут отравить и других зверей. При этом ни охрана, ни камеры слежения, по ее мнению, не смогут уберечь животных, если такая цель поставлена.

В свою очередь, и.о. заместителя главы КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ сообщил, что власти столицы создадут специальную городскую комиссию, которая до конца недели должна доложить мэру о причинах смерти слона, а также о правильности действий руководства и администрации зоопарка.

В данный момент тело слона Боя находится в открытом вольере и накрыто тентами.