Украина планирует возобновить строительство моста через Амударью в Туркмении, которое не ведется уже 1,5 года. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Вадим Чупрун, говоря об итогах своей недавней поездки в Туркмению. По его словам, Туркмения готова выделить 64 млн долл. на оставшиеся работы, из которых 5 млн долл. планируется выделить в качестве предоплаты, в том числе - для погашения долга по зарплате работающим на стройке.

В.Чупрун не исключил, что после перехода на форму расчетов наличными сторонам придется подписать новое соглашение, так как прежнее, предусматривающее оплату газом, было ратифицировано парламентами стран. Строительство моста предполагается завершить в течение двух лет. Общая его стоимость, по оценкам, достигнет 123 млн долл.

В.Чупрун сообщил также о возможности найти компромисс в вопросе завершения строительства дренажно-коммуникационного тоннеля в туркменской столице. Работы выполняются по заказу мэрии Ашхабада. Однако, по его словам, из-за подорожания материалов уложиться в запланированные на строительство 204 млн долл., скорее всего, не получится.

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