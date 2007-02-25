Цена на нефть за сутки установила два рекорда 2007 года

Цена нефти на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) достигла очередной рекордной отметки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За баррель сырой нефти на американской торговой площадке давали 61,52 доллара. Это на 57 центов больше предыдущего рекорда 2007 года, установленного 22 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов в Лондоне достигла отметки в 61,26 доллара на 13 часов 44 минуты по московскому времени.

Основной причиной повышения эксперты называют сокращение запасов топлива в США. На прошлой неделе они снизились на пять миллионов баррелей или на 3,8 процента. Кроме того, аналитики опасаются, что поставки нефти из Ирана могут быть сорваны, если регулирующие органы ООН введут в отношении Тегерана санкции из-за его ядерной программы.

22 февраля по итогам торгов на NYMEX цена барреля нефти WTI с поставкой в апреле повысилась на 88 центов до отметки в 60,95 доллара за баррель. Это был максимум 2007 года. На Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,27 доллара до 60,82 доллара за баррель.

Лента.ру