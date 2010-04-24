В похищении троих заложников подозревают милиционеров

Вчера в Донецкой области работники УБОП вместе с сотрудниками Службы внутренней безопасности МВД освободили троих предпринимателей-заложников, в похищении которых подозреваются семеро сотрудников милиции из Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 23 апреля в 16.20 в Управление борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о похищении неизвестными ее мужа. По словам женщины, инцидент произошел около полудня возле офиса, где работал ее муж. При этом гражданка проинформировала, что за освобождение заложника рэкетиры требовали 1 миллион гривень.

Как объяснила заявительница, неизвестные лица на автомобиле «Шкода-Октавия» около 13.00 прибыли на Привокзальный рынок Донецка к ее двоюродному брату и требовали передать им 1 млн. грн.

Приблизительно через два часа брат по месту своей работы взял из кассы предприятия у бухгалтера 78 тысяч гривень. По указанию заложника, который звонил ему с мобильного телефона, на выезде из Донецка на трассе он передал деньги неизвестному гражданину, который в качестве пассажира находился в автомобиле ВАЗ-2105.

Однако похитители продолжали требовать всю заявленную ранее сумму, и назначили повторную встречу на 18.00 того же дня. В случае невыполнения требований угрожали, что родные заложника больше не увидят.

Как отметили в МВД, для освобождения заложника был немедленно осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что граждане, которые могут быть причастны к похищению, находятся в одном из кафе города. При выходе из этого заведения сотрудники УБОП задержали семерых человек, подозреваемых в незаконном удержании гражданина.

Как выяснилось, все они – работники уголовного розыска из Днепропетровской области. Вместе с милиционерами в автомобиле находились еще двое похищенных предпринимателей из Харькова и похищенный донетчанин. Все заложники освобождены.

Как объяснили днепропетровские милиционеры, все эти предприниматели причастны к совершению мошеннических действий, поэтому правоохранители якобы по указанию следователя прибыли в Донецк для установления и задержания лиц, подозреваемых в мошенничестве. Однако документов, подтверждающих сказанное, работники милиции при себе не имели. Под автомобилем «Шкода Октавия» был обнаружен пакет с 78 тысячами гривень.

По данному факту прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Все семеро работников милиции задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч 2. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.