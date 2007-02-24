Балога и Тимошенко о правовых основаниях роспуска парламента

Председатель Совета блока “Наша Украины” Виктор БАЛОГА и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступают за досрочные парламентские выборы, но считают, что сейчас не время обсуждать возможность создания единого списка на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, В.БАЛОГА, отвечая на пресс-конференции на вопрос, пойдут ли “Наша Украина” и БЮТ единым списком в случае досрочных выборов, сказал: «Я не думаю, что сегодня стоит вопрос о том, идти одним списком, двумя или тремя».

Он отметил, что поддерживает позицию Ю.ТИМОШЕНКО относительно досрочных парламентских выборов, и «чем скорее, тем лучше».

Ю.ТИМОШЕНКО в свою очередь отметила, что на выборах две политические силы «пойдут так, чтобы больше взять симпатий и доверия людей. И та конфигурация, которая будет для этого более пригодна, такой конфигурацией мы и пойдем».

Что касается правовых оснований для роспуска парламента, то В.БАЛОГА отметил, что «их может быть много, один из факторов – это решение Конституционного Суда о нелегитимности правительства».

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет действовать в пределах конституционных полномочий, и «когда будет иметь Президент право на роспуск парламента, он этим правом воспользуется».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «мы обеспечим их (правовые основания для роспуска парламента. – УНИАН) абсолютно легальным путем, так что ни у кого не будет сомнений, что правовых оснований для досрочных выборов абсолютно достаточно».

«Хочу вам напомнить всем, что через четыре дня придет весна, и чуть позже уйдет и правительство ЯНУКОВИЧА. Так что все будет в порядке», - отметила она.