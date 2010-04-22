Бешеные собаки терроризируют жителей Житомирской области

В ряде сел Бердичевского района Житомирской области введен карантин из-за массовых случаев заболевания собак бешенством.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, "бешеные собаки терроризируют жителей Бердичевского района Житомирской области".

При этом он отметил, что в Управление МЧС поступил ряд обращений по поводу заболевания собак бешенством.

"За период с 13 по 20 апреля этого года в селах Старый Солотвин, Гальчин и Катериновка упомянутого района собаки, которые до этого добросовестно охраняли двор, стали бросаться на своих хозяев и кусать", - сообщил С.УЛАНОВ.

Он уточнил, что по этому поводу в экстренном порядке власти задействовали Житомирскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины.

“Ее эксперты подтвердили факт заболевания собак бешенством. Четверо пострадавших, в том числе 10-летний мальчик-житомирянин, который гостил у родственников, госпитализированы в медицинские заведения области. Впереди у них серьезное лечение", - отметил работник пресс-службы.

С.УЛАНОВ также сообщил, что из-за ситуации, сложившейся в районе, Государственная противоэпизоотическая комиссия при Бердичевской райгосадминистрации приняла решение ввести в указанных селах и прилегающих территориях в радиусе 10 км карантинные меры (ограничение ввоза и вывоза определенных товаров и продуктов, тщательная их проверка, санитарно-эпидемические мероприятия и т.п.).