Канадский режиссёр снял фильм о могиле Христа и его близких

Канадский режиссер Симха Якобович (Simcha Jacobovici) утверждает, что место погребения Христа, его матери Марии и Марии Магдалины обнаружено, оно находится в Иерусалиме, в районе Тальпийот. Саркофаги, в которых якобы находились останки Спасителя и его ближайшего окружения, будут представлены на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке 26 февраля 2007 года, сообщает сайт YNetnews.com, электронная версия газеты "Едиот Ахронот".

Якобович при участии известного режиссера и продюсера Джеймса Кэмерона (James Cameron) снял фильм об истории этой находки, сделанной еще в 1980 году. Тогда в Тальпийот была обнаружена пещера, внутри которой находились десять саркофагов со следующими надписями: "Иешуа сын Иосифа", "Мария", "Мария", "Матфей", "Иофа" (Иосиф, брат Иисуса), "Иуда сын Иешуа" (сын Иисуса, как утверждают авторы фильма). Прочтение надписей заняло два десятилетия, результаты были обнародованы в 1997 году. Расшифровкой их занимался профессор университета Бар-Илан Амос Клонер (Amos Kloner). Отметим, что именно профессор Клонер отстаивал подлинность известного оссуария (погребальной урны) с надписью "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". В 2003 году ученым из нескольких стран удалось доказать, что надпись на оссуарии была фальсифицирована во второй половине XX века.

Новый фильм Якобовича, название которого сайт YNetnews.com не сообщает (и на сайте режиссера он не упоминается), закуплен для показа несколькими крупными телеканалами, в том числе американским Discovery, британским Channel 4, канадским Vision и израильским Channel 8.

Лента.ру