В Чернигов на поиски убийцы отправились лучшие оперативники МВД

В Чернигов для раскрытия трех убийств, совершенных с особой жестокостью вчера на улицах города, выехала усиленная следственно-оперативная группа МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД.

20 апреля вечером на улицах Чернигова в течение нескольких часов с чрезвычайной жестокостью были убиты три человека. У всех погибших полностью разбиты головы неизвестным рубящим предметом, вероятно лопатой.

Скорее всего, эти люди стали жертвами психически больного человека. К сожалению, говорится в сообщении, такие преступления являются наиболее сложными, их очень тяжело предупредить и раскрывать. Обычно они не имеют четко выраженного умысла, являются спонтанными, не поддаются никакому логическому объяснению.

Из МВД Украины в Чернигов выехали лучшие оперативники уголовного розыска, группа следователей во главе с первым заместителем начальника Главного следственного управления, криминалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Будут повторно проведены осмотры места преступления, другие оперативно-следственные действия.

Со слов очевидцев удалось описать внешность подозреваемого в совершении этих страшных убийств. Приметы нападающего: возраст 25-30 лет, рост 175-180 сантиметров, очень худощавого телосложения, имеет коротко стриженые волосы. Был одет в черную куртку, вероятно, с капюшоном. В руках у него была лопата с коротким черенком. Его видели полностью залитым кровью своих жертв.

Милиция обращается ко всем, кто заметит мужчину, похожего на подозреваемого в совершении убийств, немедленно звонить по телефону «102». Ни в коем случае не пытаться задержать его самостоятельно или вступать с ним в какой-либо контакт.

Как напомнили в милиции, поведение людей с больной психикой трудно предвидеть, они ведут себя неадекватно, резко меняют настроение. Обострение таких болезней является сезонным – весной и осенью. Милиция обращается ко всем гражданам быть особенно осторожными и внимательными, воздержаться от передвижений по безлюдным местам в одиночку, не отпускать детей гулять на улицу без присмотра взрослых.