Газовые торги: мы вам все – вы нам откат

Украинской делегации на днях предстоит завершить переговоры об удешевлении цены на газ. О самом процессе переговоров мы узнаем из отдельных "утечек" в печати, преимущественно в российскую. Напомним: отдельные издания утверждают, что за новую цену Украина хочет сдать РФ в аренду подземные газовые хранилища и предлагает построить два атомных энергоблока, Россия впридачу желает возвращения акций Кременчугского НПЗ и гарантий в приватизации отдельных украинских предприятий.

Для кого жизненно необходим пересмотр контрактов: для национальной экономики или владельцев отдельных предприятий? Есть ли экономическая целесообразность в существовании отраслей, которые неспособны выжить при рыночной цене на газ? Действительно ли без новой цены невозможно сократить дефицит госбюджета до 6 процентов, на которых настаивает МВФ?

Адекватные ли украинские компенсации новой цене?

Комментируют эксперты.

Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики: ОТДАВАТЬ ХРАНИЛИЩА В АРЕНДУ НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ

Я не считаю, что открывать все карты обществу при переговорных процессах это правильно. Это очень сложный процесс, со многими факторами и составляющими. Тут дипломатия, где работают намеки, уступки и полууступки, давление. Но должен быть парламентский контроль за такими переговорами. Народ делегировал власть парламенту и правительству, он им доверяет, поэтому есть вещи, которые делаются за закрытыми дверями.

Контракты следует пересматривать. Потому что все нормальные государства должны защищать бизнес своих государств. Здоровый протекционизм - это здоровая вещь. США спасают "Крайслер", недавно помогали "Дженерал Моторз", своему автопрому помогает Германия. Нормальные государства не дадут умирать своим компаниям. И мы должны помочь компаниям.

Что касается наших компенсаций...

Я знаю, что Украина берет у России товарный кредит для строительства двух реакторов, - оборудование, которое производится в России. Это обсуждается много лет, и такое соглашение не является компенсаторным для России. А вот отдавать в аренду подземные хранилища нельзя категорически. Полностью возможно хранение российского газа на определенных условиях, которые можно согласовывать. Отдавать в аренду - это искусственная схема, потому что тогда Газпром будет нанимать своих людей, которые будут ставить своих менеджеров и которые здесь будут управлять. Украинские хранилища газа неразрывно связаны с газотранспортной системой, их делить - это наносить вред национальным интересам.

У нас достаточно аргументов, чтобы торговаться за новую цену. Украина покупает около тридцати процентов газа от всего объема, поступающего в Западную Европу. Мы выгодные покупатели, Россия должна это ценить. Мы должны убедить: если наша промышленность остановится, мы все равно будем пытаться сократить объемы закупки, поэтому Россия получит меньше денег. Если цена будет меньше, то это будет способствовать производству, которое и в дальнейшем будет потреблять российский газ. Если увязывать все вопросы, то можно торговаться.

Что касается предприятий, то, конечно, россияне хотят все - и "Стирол", и Одесский припортовый, всю Украину хотят - мы что этого не знаем? А разве кто-то хочет видеть Украину сильной?

Если мы не станем сильными, то с нами будут вести себя именно так...

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра "Номос": ВЛАСТНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА РАЗДАЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ

Во время недавнего форума безопасности во Львове говорил с одним из российских экспертов, который наблюдал за ходом переговоров в Москве. Он поделился своим впечатлением от модели поведения украинской официальной делегации. Она ему напомнила эпизод из кинофильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", когда царица Екатерина выходит к казацкой старшине, а те падают на колени перед ней. На предложение царицы подняться, старшина хором отвечает: "Не встанемо, мамо".

Такую атмосферу создала избранная украинской стороной модель поведения. Удешевленный газ не решит социальных проблем, а лишь поспособствует частному бизнесу стоящих за ним организованных политических групп. В нормальном государстве при рыночных подходах к экономике активы, не способные приносить прибыль, или реструктурируют, или продают. В Украине, где олигархические группы привыкли к непрозрачному бизнесу со сверхдоходами, возможными только, когда на входе схемы бизнеса есть дешевый ресурс, не привыкли зарабатывать на общепринятых основаниях. Поэтому им постоянно нужные какие-то льготы, преференции, в первую очередь - в ценах. И когда за эту преференцию конкретно взятым политическим группам приходится платить не своими деньгами или активами, а государственными, потому что подземные хранилища газа находятся в собственности государства (в отличие от предприятий химпрома), то для них - это оптимальная схема. Схема, когда долги вешаются на государство, а его активы служат разменной монетой, чтобы получить ту или иную ценовую преференцию.

Поскольку в Украине к власти пришли представители известных политических групп, то рассчитывать, что кто-то на государственном уровне начнет реализовать другую политику, не приходится. Когда правительство говорит, что без дешевого газа невозможно получить 6 процентов бюджетного дефицита, а без дефицита в 6 процентов, которые требует МВФ, невозможно возобновление сотрудничества с Фондом, - это такой показательно-сконструированный методологический подход с целью перевода стрелок в сторону МВФ. Думаю, тот же МВФ мог бы хорошо объяснить нашим правительственным чиновникам, как еще получить дефицит не более 6 процентов.

Теперь о тех компенсациях, которые предлагает Украина... Если действительно Украина в обмен на снижение цены предлагает России строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, - то это колоссальная преференция для российской стороны. Другое дело, что украинская сторона в силу приоритетности для нынешней власти частных интересов организованных политических групп пытается не замечать то, что это огромная преференция для России. Ведь в принципе украинская сторона, поступай она разумно и по общепринятым стандартам, могла бы откорректировать свою стратегию в сфере ядерной энергетики, не зацикливаясь на российском партнере.

Россия без всяких международных тендеров получает эксклюзивную возможность построить два энергоблока с миллиардными заказами!

В этом же ключе следует рассматривать украинское предложение отдать в аренду подземные хранилища газа. Бизнес по хранению газа при условии адекватных подходов мог бы сравниться по уровню получаемых доходов с транзитом газа. Но украинская сторона готова за символическую плату передать в аренду эти газохранилища Газпрому. Очевидно, за этим стоят небескорыстные намерения высоких чиновников газового сектора. Потому отсюда такая горячка, которую можно сравнить с активностью торговых агентов, занятых оптовой продажей.

Что касается домохозяйств, то они потребляют газ внутренней добычи, тарифы на который регулируются НКРЭ. На внутреннем рынке не должно быть двух систем ценообразования. Существование разных цен на газ может быть только причиной разных уровней потребления для тех или иных субъектов. Причем чем больше газа потребляется, тем дороже он покупается. У нас все происходит с точностью до наоборот.

Еще не достигли договоренности об уценке на газ, но уже согласились брать дополнительные объемы. Это свидетельствует о том, что эта власть возвращается на старые привычные рельсы. Эти три миллиарда кубометров будут загнаны в экстенсивное расширение газового бизнеса. Вместо снижения газопотребления получим раздувание газового пузыря.

Переговоры с Газпромом о снижении цены на газ, конечно, следовало проводить, но на другом базисе. Не требовать "удешевления", а строить диалог на платформе приведения контрактов с Газпромом к ценовым реалиям европейского газового рынка. Ну а пожелания российской стороны относительно ОПЗ, Кременчугского НПЗ и тому подобные тождественны выковыриванию изюма из булочки. Такую возможность предоставляет ей правящая в Украине организованная политическая группа. Даже если сравнивать с Беларусью, то Бацька в диалоге с россиянами не позволяет им выковыривать изюм из булочки. Когда речь идет о белорусском "Нафтане", то белорусы предлагают в пакете и "Полимир", который россияне считают ненужным для них балластом. Украина позволяет брать все, что пожелают, за соответствующие откаты. Отдельные информированные российские эксперты делятся впечатлением, что для нынешнего российского режима оказалась неожиданной чрезмерное тяготение к ним украинских кормчих. Придя в себя от такого "позитивного шока", они решили заняться выковыриванием изюма. Опасаясь недолговечности пребывания нынешней группы при власти, они будут пытаться получить все по максимуму, но сначала - изюм. Это процесс, у которого не будет предела. Это приведет к тому, что когда кончится изюм из государственной формы собственности, россияне начнут выковыривать его из олигархических империй бизнеса. И вряд ли стоит рассчитывать тем, кто бьет челом, что они получают тем самым индульгенцию от российской стороны и что в дальнейшем их бизнес будет надежно защищен. Их время придет позже - их либо вынудят продать его за бесценок, либо просто отдать в "братские руки".

Богдан Соколовский, советник экс-президента Ющенко по энергетическим вопросам: ИЗ-ЗА ОШИБКИ В ЦЕНЕ НА ГАЗ МЫ ГОТОВЫ ОТДАТЬ И ЯДЕРНУЮ ОТРАСЛЬ, И ГТС?

Тяжело комментировать ход переговоров и официально не подтвержденные сообщения. Но, к сожалению, новая власть повторяет ошибки старого правительства и излишне засекречивает эти процессы.

Нужно ли менять газовые контракты? Тут не может быть двух мнений, контракты кабальные, невыгодные украинской стороне. Там допущены фундаментальные ошибки, в первую очередь по цене и объемам ежегодного отбора газа. Это ошибочно, безосновательно, не по-партнерски, российская сторона получает больше, чем должна была бы получать, где-то на четыре миллиарда долларов. При пересмотре контрактов эту ошибку надо бы устранить, чтобы этот процесс не увязывался ни с какими другими направлениями сотрудничества. И тогда на взаимовыгодных условиях можно было бы развивать любую отрасль.

Ошибку, допущенную в цене на газ, пытаются переместить в другие сферы. В частности, на ядерную энергетику. Ядерная энергетика должна развиваться на взаимовыгодных условиях, абсолютно безотносительно к остальным отраслям. Сегодня речь идет о достройке двух энергоблоков на украинских АЭС. Эти блоки строили еще во времена Советского Союза, несколько правительств принимали решение, что достраивать нужно при участии российского исполнителя. Это - логично. Но при чем тут газ? Их и так следовало достраивать…

Если речь идет об аренде хранилищ или допуске Газпрома к хранилищам, то у нас уже был такой опыт. Но на сегодня мне неизвестно, какие условия аренды. Кто принимал такие решения, какой будет ставка за хранение газа? Это все неизвестно. Какие условия закачки? Здесь больше вопросов, чем ответов.

Конечно, это выгодно Газпрому. Но чтобы говорить о пользе для Украины, здесь нужно разработать регламент, условия.

Кому больше всех нужен пересмотр контрактов? Всем. Конечно, наша экономика, использующая газ в качестве сырья, настолько технологически устарела, что ее давно нужно перепрофилировать. Особенно химпром. Но в прошлом году пошли по линии наименьшего сопротивления - делали льготы для химпрома за счет бюджета. Отпускают газ по цене более низкой, чем он закупается, покрывая разрыв за счет бюджета. Не может быть такого, чтобы государственная компания НАК "Нафтогаз" работала в убыток из-за того, что цены на газ так завышены при обязательстве выбирать указанные объемы. Это сдерживает развитие собственной газовой сферы, мы не можем обеспечить прирост добычи собственного газа, потому еще это обязательно следует согласовывать с российской стороной (ведь тогда надо снижать контрактные объемы закупки), мы не можем налаживать диверсификацию, потому что и это надо согласовывать с Газпромом. Мы не можем без согласования с Газпромом предпринять ни одного шага по реформированию. А реформирование назрело и перезрело, оно необходимо, это наши обязательства и перед ЕС, и перед собственным государством.

Опрашивала Маша Мищенко