Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что вернется во Львов и защитит львовян от “тарифного терроризма”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала, комментируя позицию отдельных депутатов Львовского городского совета, которые сегодня не проголосовали за снижение тарифов. (УНИАН: депутаты не поддержали предложения БЮТ во Львовском горсовете относительно снижения тарифов на теплоснабжение с 1 марта на 15%, а также снижения тарифов на подогрев воды на 15%).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она не намерена оставлять вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги во Львове. «Мне сегодня жаль, что городской председатель Львова, а также отдельные депутаты проявили такую позицию, поскольку они сегодня предавали своих избирателей», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, тарифы во Львове являются одними из самых высоких при том, что средняя зарплата в городе является одной из самых низких в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что не понимает, почему в тарифы заложены отдельные расходы Львовтеплокомуненерго, в частности, это касается свыше 3 млн. грн. платы за землю санатория «Калина» (санаторий теплокомуненерго).

Лидер БЮТ отметила, что она намерена вернуться во Львов после того, когда будет создана специальная комиссия, которая будет изучать вопрос тарифов, а также проведен независимый профессиональный аудит жилищно-коммунальных тарифов в городе.

«Сегодня было поражение не БЮТ, а поражение львовян, потому что люди, которые пришли служить львовянам, предавали их», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.