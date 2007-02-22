Генералы поработают шоферами

В Министерстве обороны Украины постепенно генеральский состав лично будет управлять служебными автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что во исполнение решения ВР о сокращении численности ВСУ уже принято решение относительно военных комиссариатов для того, чтобы сократить их численность и не содержать в каждом военном комиссариате должность водителя.

А.ГРИЦЕНКО заверил, что то же будет вводиться и в центральном аппарате.

«Этот путь внедрен в очень многих армиях – в той же британской, американской – генералы садятся за руль и спокойно едут на своем автомобиле», - добавил министр.

Он отметил, что сейчас следует решить все технические вопросы – ремонта, парковки этих автомобилей и другие расчеты. «Это абсолютно правильный путь, и я его поддерживаю», - добавил он.