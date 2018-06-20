Антикризисная программа правительства: а в чем, собственно, ее суть?

Приоритеты правительства показывают, что оно не готово к реформам, потому их и не следует ожидать. «Забыли» о диверсификации энергоснабжения, о Брюссельской декларации, сланцевом газе, о реформировании ЖКХ...

Едва лишь правительство подало в Верховную Раду Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год, депутатыпроголосовали за нее в первом чтении.

В программе в целом довольно точно определены основные проблемы развития экономики Украины.

Однако заявленные приоритеты деятельности правительства показывают, что оно не готово к проведению реальных реформ, потому их и не следует ожидать. Более того, во многих сферах политика Кабмина вообще непонятна. Создается впечатление, что правительство будет пытаться бороться с экономическим кризисом лишь какими-то отдельными шагами, не имея содержательной целостной политики. Так, например, в программе констатируется ориентация внешнеэкономической торговли на страны СНГ и высокая энергозависимость от одного источника, но никаких предложений по улучшению ситуации не делается.

Вполне показательно, что коррупция даже не определена в качестве одной из главных проблем, влияющих на развитие страны. Соответственно, нет целостной политики ее укрощения.

В программе, с одной стороны, вроде бы сформулировано немало предложений по улучшению социально-экономической ситуации, но общая картина неясна, при этом некоторые идеи вообще вызывают подозрения на предмет их коррупционной основы, например, возобновление деятельности специальных экономических зон и территорий приоритетного развития, введение режима «специальной таможенной зоны» на ТПР с введением специального (преференциального) режима ввоза (вывоз) товаров для реализации экспортоориентированных инвестиционных проектов.

Кратко рассмотрим отдельные разделы программы.

«Здоровье» государственных финансов: налоговое давление и тенизация

(Часть ІІ. Срочные антикризисные меры Кабинета министров Украины. Приоритет 1. Оздоровление государственных финансов) Отмечается необходимость принятия закона о Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, которая будет иметь административную и финансовую самостоятельность, с целью создания национального органа регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. То есть у нас хотят создать очередную государственную контролирующую структуру, которая фактически будет повторять функции Антимонопольного комитета. При этом реальной программы реформирования ЖКХ правительство не предлагает. Хотя проведение реформы ЖКХ сделало бы существование подобной государственной конторы вообще не нужным. Предлагается снижение ставки налога на прибыль предприятий. Хотя первой проблемой этого налога является не так высокая ставка, как некорректная база налогообложения. При этом не используется стимулирующая и регулирующая функция этого налога с целью содействия тем или иным действиям субъектов ведения хозяйства – плательщиков этого налога. Скорее, сейчас нужно не столько менять ставку налогообложения, сколько повысить нормы амортизации для новых элементов активной части основных фондов, использование которых дает существенное энерго- и ресурсомбережение и сокращение экологически грязных технологий.

Предлагают снизить ставки налога на добавленную стоимость, что вообще вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что НДС - один из главных бюджетообразующих налогов. При этом важная часть поступлений в госбюджет от НДС – от импорта. Снижение ставки этого налога автоматически приведет к сокращению поступлений доходов от импорта. То есть таким образом мы сокращаем поступление в бюджет и в то же время стимулируем импорт, потому что он становится дешевле. Однако будем вынуждены увеличить налоговое давление на украинских товаропроизводителей для компенсации потерь от поступлений в бюджет из импорта.

Хотят «усовершенствовать» систему налогообложения доходов самозанятых лиц (субъектов предпринимательской деятельности и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность). За этим красивым общим тезисом, похоже, кроются планы правительства по значительному усилению налогового давления на малый бизнес и самозанятых лиц. И хотя действующая система налогообложения малого бизнеса не очень справедлива, но, во-первых, увеличение налоговой нагрузки целесообразно лишь во время экономического роста, а не в условиях экономического кризиса, во-вторых, начинать нужно с реформы социальной системы (то есть представители малого бизнеса должны быть реально заинтересованы в формировании персонифицированного социального страхования) и с формирования единого социального налога (с исключением из него системы страхования несчастных случаев на производстве, которое нужно сохранить как обязательное, но формировать на базе частного страхования). Без этих двух предпосылок налоговое давление приведет к еще большей тенизации малого бизнеса.

Предлагается «разработать законопроект о государственных закупках, в соответствии с лучшей мировой практикой». Этот тезис слишком общий, потому что, во-первых, не определяет четкую позицию правительства в том, какие обязательные нормы должны быть предусмотрены в данном законе, чтобы преодолеть безудержное расхищение государственных средств в этой сфере, во-вторых, не определен механизм, с помощью которого данный закон будет подготовлен в «соответствии с лучшей мировой практикой». Целесообразно было бы полностью подготовить данный закон при участии экспертов Всемирнового банка и Еврокомиссии и добиться последующего его принятия именно в таком виде – не обезображенном значительной частью фракций ПР, БЮТ и КПУ.

Желают уменьшить дефицит Пенсионного фонда путем расширения базы начисления страховых взносов и оптимизации максимальной величины заработной платы (дохода), с которой платятся страховые взносы, и размера пенсий. То есть пойдет речь об увеличении заработной платы, с которой будет осуществляться начисление социальных взносов. Это будет означать существенное увеличение налогового давления на субъекты ведения хозяйства, которое опять же будет приводить лишь к тенизации доходов как предприятий, так и их сотрудников.

Банки: о главном правительство молчит

(Приоритет 2. Оздоровление банковской системы)

Идеи правительства в этой сфере носят слишком общей характер и не направлены на решение двух главных проблем банковского сектора: значительной части проблемных кредитов (правительство само признает, что она значительно больше, чем официально провозглашается Нацбанком, и достигает, по оценкам экспертов, трети всех банковских активов), и слишком узкого круга надежных платежеспособных заемщиков.

Правительство, похоже, просто не знает, что с этим делать. Идея создания банка, которому будут переданы проблемные активы, довольно сомнительной. Она даже в развитых и значительно более богатых странах вызывала серьезные дискуссии и имела следствием огромный рост государственных суверенных долгов. Очевидно, что Украина, особенно после того долгового наследства, которое оставило прежнее правительство, позволить себе такое просто не сможет.

Повышение зарплат за счет мощности печатного станка?

(1.2. Денежные доходы населения и заработная плата) Правительство предусматривает «рост размера прожиточного минимума на 25 процентов, защиту денежных доходов населения от инфляции, установление минимальной заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума для работоспособных лиц». Но при этом не дает никаких расчетов по реалистичности этих планов, потому эти намерения вызывают незаурядные сомнения.

Пенсии: зачем реформы, когда есть налоги (1.4.2. Обеспечение стабильного функционирования солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования)

Это планируется обеспечивать, в частности, путем принятием Закона Украины “О внесении изменений в статью 4 Закона Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”. И здесь неготовность к непопулярным реформам в социальной сфере правительство хочет заменить дополнительной налоговой нагрузкой. Показательно, что оно даже не заявляет о необходимости постепенного роста пенсионного возраста и создания единого государственного публичного реестра пользователей социальных льгот с последующим их упорядочением и монетизацией. А без этого закрыть безумный дефицит солидарной социальной системы (пенсионной и других) невозможно.

Старая песня о тарифах на жилищно-коммунальные услуги

(1.6.4. Обеспечение функционирования безубыточности предприятий жилищно-коммунального хозяйства)

Правительство планирует «постепенное приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги к уровню экономически обоснованных расходов на их производство с одновременным внедрением мероприятий социальной защиты малообеспеченных слоев населения». При этом очевидно, что без реформирования всей системы отношений в сфере ЖКХ и создания конкурентного рынка услуг тарифы на жилищно-коммунальные услуги никогда не придут «к уровню экономически обоснованных расходов на их производство». Неэффективное функционирование этого сектора и отсутствие механизмов, стимулирующих сокращение расходов, будут лишь вести к дальнейшей деградации ЖКХ и увеличению груза на миллионы граждан, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги. А о реформах в ЖКХ правительство даже говорить боится.

«Качественное образование» с Табачником? (2.2.4.Введение качественного высшего образования в соответствии с европейскими стандартами)

Правительство не упоминает в программе необходимости существенно сократить льготников при поступлении в высшие учебные заведения, хотя именно это дискредитирует систему вступления по результатам независимого тестирования.

Энергетика без диверсификации?

(5.1. Повышение энергоэффективности и оптимизация структуры энергетического баланса) Здесь нет даже упоминания о диверсификации поставок энергоресурсов. Также нет тезиса об аверсном использовании нефтепровода Одесса – Броды. Нигде не упоминается добыча сланцевого газа, считающегося сейчас в мире одним из прорывных направлений источников поставок газа. Энергетическая политика правительства довольно размыта.

Кто же будет модернизировать пока еще нашу ГТС? (5.2.6. Модернизация газотранспортной системы Украины)

Здесь нет и намека на реформирование газового рынка на основе Брюссельской декларации.

АПК: приоритет – «колхозам»

(5.4.1 Обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса) Очертив довольно широкий перечень предложений по развитию аграрного сектора, правительство при этом никак не сформировало свою позицию по моделям развития этого сектора экономики и не определило механизмов содействия фермерским хозяйствам. На практике это будет означать проведение политики прежних правительств, которые способствовали деятельности крупных аграрных компаний, в то же время пренебрегая интересами и нуждами фермеров и малых аграрных предприятий.

Скоростные поезда на глиняных колесах? (5.5.2. Модернизация и развитие железнодорожного транспорта, введение на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов)

Правительство провозглашает действительно важное направление развития транспортной отрасли – скоростное движение пассажирских поездов, - но никаких мер для этого не предлагает. Кто им будет строить, по каким путям они будут ходить?

...Это лишь отдельные заметки о предложенной правительством программе, те, что, так сказать, видны невооруженным глазом. Но и этого достаточно, чтобы понять, что писалась она очень неравномерно, спешно, разными людьми – с разной степенью интеллекта, ощущения ответственности и экономических и других знаний.

Подробный анализ еще надлежит сделать независимым экспертам и оппозиции.

Борис Кушнирук, экономист