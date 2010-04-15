У Тягнибока нашли способ отомстить за Бандеру

Председатель Луганской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Дмитрий СНЕГИРЁВ подал в Донецкий окружной апелляционный суд исковое заявление об отмене и признании недействительным Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 6 мая 2005 года о присвоении звания "Герой Украины" Алексею Бересту, который 30 апреля 1945 года поднял красное знамя над Рейхстагом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Свободы».

В заявлении Д.СНЕГИРЁВА в частности говорится: "Присвоение звания "Герой Украины" А.Бересту является противоправным на том основании, что А.Берест не является гражданином Украины, потому что умер в 1970 году в городе Ростове-на-Дону (РФ). В соответствии с решением коллегии судей Донецкого окружного апелляционного суда от 2 апреля в 2010 г. под председательством К.АБДУКАДИРОВОЙ по иску В.ОЛЕНЦЕВИЧА установлено, что «лица, умершие до 1991 года, не могут быть гражданами Украины".

Таким образом, считает Д.СНЕГИРЁВ, Указ Президента Украины от 6 мая 2005 года о присвоении звания "Герой Украины" А.Бересту, который не является гражданином Украины, является противоправным и незаконным актом, который подлежит отмене в судебном порядке, потому что звание "Герой Украины" может получить исключительно гражданин Украины.

Комментируя представление искового заявления, Д.СНЕГИРЁВ отметил: "При случае хочу заявить, что не имею никаких претензий или предостережений к личности самого А.Береста. Но, поскольку суд создал прецедент, приняв соответствующее решение по отмене звания "Герой Украины" Степану Бандере, считаю, что закон должен быть одним для всех, несмотря на то, нравится это какой-то части общества, или нет. Закон нарушить нельзя, можно лишь самим разбиться о него. Возможно, это заставит власть хотя бы накануне 9 мая, когда массово раздаются государственные награды, задуматься над этим тезисом".

Как сообщал УНИАН. 2 апреля с.г. Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания «Герой Украины». В.ЮЩЕНКО обжаловал это постановление Донецкого окружного административного суда.