Азаров намерен использовать схему "зеленых инвестиций"

Украина и Япония будут усиливать сотрудничество в реализации проектов на основе схемы «зеленых инвестиций» (финансирование проектов энергосбережения за счет средств, полученных от продажи украинских квот на выбросы углерода).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тадаши ИДЗАВОЙ.

«Энергосбережение для нас – самая главная тема. Поэтому можете не сомневаться, мы обязательно будем реализовывать энергосберегающие программы, в том числе в рамках «зеленых инвестиций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что предыдущее правительство безответственно отнеслось к средствам, полученным от продажи квот, и теперь перед новым правительством стоит задача в действительности приступить к реализации проектов «зеленых инвестиций». «Наше правительство безусловно будет выполнять международные обязательства и восстановит доверие к Украине как к надежному партнеру», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что для выполнения соответствующих программ в государственном бюджете на 2010 год будут заложены необходимые финансовые ресурсы, и уже в конце 2010 года можно будет увидеть результаты проектов.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Т.ИДЗАВА отметил, что для японской стороны имеет большое значение, что во главе правительства встал человек, который хорошо знает украинско-японские отношения и внес в их развитие значительный вклад.

«С помощью схемы «зеленых инвестиций», надеюсь, мы сможем расширить рамки сотрудничества Японии и Украины, поскольку большое количество японских компаний, которые владеют передовыми технологиями энергосбережения, заинтересованы в реализации этих проектов», - отметил он.

По словам Т.ИДЗАВЫ, Агентство экологических инвестиций Украины и японская Организация развития новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) на сегодняшний день уже согласовали около 20 проектов, которые будут реализовываться по «схеме зеленых инвестиций».

Посол также отметил, что проекты будут реализовываться не только за счет средств, которые выплачены за приобретение Японией квот, но и за счет инвестиций японских финансовых структур.

Кроме того, во время встречи стороны рассмотрели вопросы функционирования малого и среднего бизнеса, обсудили вопросы сотрудничества в экономической, медицинской, культурной и образовательной сферах.

«Я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем реализовать подобные проекты для углубления и укрепления двусторонних отношений между странами», - сказал Т.ИДЗАВА.

Также премьер-министр Украины дал поручение завершить строительство помещения для Украинско-Японского центра при НТУ «Киевский политехнический институт». Проект центра, учрежденный в 2006 году, предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров, передачу управленческого опыта ведущих японских компаний в сфере высоких технологий.