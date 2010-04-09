Послу Венгрии нравится идея о переводе тестов ВНО на венгерский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Украине Андраш БАРШОНЬ приветствовал решение украинского правительства разрешить перевод тестовых заданий внешнего независимого оценивания в Украине языки национальных меньшинств, в т.ч. и венгерский язык, и допустить выпускников школ с обучением на языках национальных меньшинств к сдаче тестов на родном языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

По мнению венгерской стороны, такой шаг Киева углубит двухстороннее сотрудничество в гуманитарной сфере и будет способствовать повышению международного авторитета Украины.

В центре внимания встречи были вопросы дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и ЕС, в т.ч. с Венгерской Республикой. В этом контексте А.БАРШОНЬ сообщил, что консульский отдел Посольства Венгерской Республики в Украине возобновил выдачу виз украинским гражданам в соответствии с нормами нового Визового кодекса ЕС. Венгерский посол заверил, что со своей стороны будет способствовать максимальному упрощению процедуры оформления визовых документов.

Кроме этого, собеседники обсудили пути повышения эффективности функционирования местного приграничного движения между двумя странами.

В контексте взаимодействия в сфере европейской интеграции был обсужден вопрос подготовки Венгрии к председательству в ЕС с 1 января 2011. Венгерская сторона подтвердила готовность оказывать практическую помощь Украине в диалоге с институтами ЕС.

Стороны также обсудили внутриполитическую ситуацию в Венгрии в контексте парламентских выборов, которые пройдут 11-25 апреля с.г. А.БАРШОНЬ заверил, что независимо от результатов этих выборов Украина будет оставаться приоритетным внешнеполитическим партнером Венгрии.