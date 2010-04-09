НРУ призывает голосовать за украинский язык в кинотеатрах

Народный Рух Украины призывает граждан продолжать "голосовать за украинский язык в кинотеатрах", посещая фильмы, дублируемые на украинский язык.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Народного Руха Украины о посягательствах министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА на украинский язык в кинотеатрах.

“Систематические украинофобские заявления министра образования и науки Д.ТАБАЧНИКА уже становятся почти хрестоматийными. Назначив такого "министра-украиноненавистника", нынешняя власть стремится отомстить всем гражданам Украины уже за то, что они являются украинцами и используют украинский язык. На этот раз ТАБАЧНИК решил добраться до украинского кинопроката и вернуть в украинские кинотеатры дублирование фильмов на русский язык. Стоит напомнить, сколько было истерики от Партии регионов и ТАБАЧНИКА, в частности, когда было принято решение о необходимости дублирования фильмов на украинский язык. В декабре 2007 года решением Конституционного Суда было установлено, что «дублируемыми, озвученными или субтитрованными на государственный язык должны быть 100% фильмокопий», напоминают в НРУ.

Авторы заявления отмечают: “По логике Партии регионов это решение должно было привести к банкротству украинских кинотеатров в связи с отказом зрителей их посещать. В действительности же их ожидания не оправдались, поскольку количество украинских зрителей в кинотеатрах увеличилось за два года более чем в 2 раза. Фактически украинское общество перехватило у государства первенство в проведении языковой политики в Украине и показало, что смотреть кино на украинском – патриотически”.

Таким образом, убеждены в НРУ, “Д.ТАБАЧНИК своими заявлениями не только сознательно нарушает украинское законодательство, но и дает неправдивую информацию, заявляя об уменьшении на треть количества зрителей в кинотеатрах. Произнося подобные абсурдные заявления, ТАБАЧНИК осуществляет лоббирование интересов российского кинопрокатного бизнеса. Возвращение российского дубляжа означает возвращение сверхдоходов от украинских зрителей для иностранных компаний. Позиция российского бизнеса является понятной. Однако это никак не оправдывает министра отечественного правительства, которое ради бизнес-успеха предпринимателей иностранного государства готов сделать все, чтобы убрать с рынка украинские компании, занимающиеся дублированием на государственный язык”.

“За последние два года уровень украинского дублирования повысился в геометрической прогрессии. Соответственно, в Украине себя реализовывают профессиональные актеры, переводчики, звукорежиссеры и другие работники этой сферы. Украинское дублирование является тем локомотивом, которое поможет восстановить украинское кинопроизводство. Однако заявления Д.ТАБАЧНИКА свидетельствуют, что нынешняя власть не заботится о своих гражданах, поскольку хочет уничтожить и рабочие места, и побеги украинского кино, и украинскую культурную среду в целом”, - заявляет Народный Рух Украины.