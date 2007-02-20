Кого Ющенко возьмет с собой в кино

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в 18.30 посетит один из киевских кинотеатров для просмотра фильма “для всей семьи”, дублировнного на украинский язык.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие состоится по случаю Международного дня родного языка, который будет отмечаться 21 февраля.

Таким шагом глава государства хочет привлечь внимание граждан Украины к вопросам родного языка, сохранения и обеспечения развития украинского языка в культурной индустрии.

На просмотр кинофильма “Паутина Шарлотты” также приглашены: глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Украины Юрий БОГУЦКИЙ, народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО, председатель Государственной службы кинематографии Анна ЧМИЛЬ, генеральный директор кинодистрибьюторской компании ЗАО “B&H” Богдан БАТРУХ и украинский кинорежиссер и кинопродюсер Олесь САНИН.