В Тернополе установят памятник Степану Бандере

В Тернополе к 100-летию Степана Бандеры будет сооружен памятник этому проводнику ОУН.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал глава Тернопольской областной государственной администрации Иван СТОЙКО.

Как указано в распоряжении, издано оно в соответствии с Указом Президента Украины от 14 октября 2006 года под №879/2006 "О всестороннем изучении и объективном освещении деятельности украинского освободительного движения и содействии процессу национального примирения", с целью установления исторической справедливости и восстановления национальной памяти об участниках национального освободительного движения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор оргкомитета, который будет заниматься мероприятиями по чествованию С.Бандеры, начальник областного управления аналитики и прогнозирования внутренней политики Владимир ТКАЧ, для начала члены оргкомитета откроют счет для сбора средств на памятник. "Различные инициативные группы уже собирали средства на сооружение памятника Бандере, - отметил В.ТКАЧ, - поэтому мы будем пытаться свести всех вместе и выяснить, сколько уже есть денег".

После этого оргкомитет подаст заявку в городской совет на выделение участка под памятник. Потом будет объявлен конкурс на лучший проект. "Столетие Степана Бандеры приходится на 1 января 2009 года, поэтому у нас есть достаточно времени, в два года мы должны уложиться", - сказал В.ТКАЧ. По его словам, торжественно открыть памятник запланировано именно 1 января 2009 года.

Справка УНИАН. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынев в Тернопольской области в семье священника. Был убит агентом КГБ в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года.