В Москве убит сын бывшего тренера сборной России по футболу
08:31, 19 февраля 2007Общество
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Следствие ведется
В понедельник на севере Москвы было обнаружено тело тренера детско-юношеской команды "Спартак" Александра Ярцева, сообщает Лента.ру.
По информации следственной группы, 34-летний Александр, сын бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева, погиб в результате черепно-мозговой травмы. Родственники нашли его тело около 1.00 в его квартире, расположенной в доме 16, корпус 2 по улице Каргопольская.
Давность наступления смерти Ярцева превышала сутки до момента обнаружения, сообщили оперативники. По предварительным данным, тренер стал жертвой бытового убийства.
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