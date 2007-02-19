В Москве убит сын бывшего тренера сборной России по футболу

В понедельник на севере Москвы было обнаружено тело тренера детско-юношеской команды "Спартак" Александра Ярцева, сообщает Лента.ру.

По информации следственной группы, 34-летний Александр, сын бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева, погиб в результате черепно-мозговой травмы. Родственники нашли его тело около 1.00 в его квартире, расположенной в доме 16, корпус 2 по улице Каргопольская.

Давность наступления смерти Ярцева превышала сутки до момента обнаружения, сообщили оперативники. По предварительным данным, тренер стал жертвой бытового убийства.