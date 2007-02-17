Катю Бужинскую выписали из роддома (5 фото)
22:10, 17 февраля 2007Общество
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Певицу пришли поздравить друзья
Украинская певица Екатерина Бужинская в приемном отделении роддома №5 в Киеве в субботу, 17 февраля в 2007 г. В этот день Бужинская выписалась из больницы с новорожденной дочкой Еленой.
|Екатерина Бужинская с мужем Владимиром Ростуновым и дочкой Еленой
|Екатерина Бужинская и её продюсер Юрий Квеленков
|Екатерина Бужинская и певец Иван Попович
Фото Владимира Струмковского / УНИАН
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