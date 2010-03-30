За коммунальные долги будут арестовывать квартиры

Власти Ялты намерены через суды и отделы Государственной исполнительной службы арестовывать имущество, в том числе квартиры, горожан-должников за коммунальные услуги, в первую очередь речь идет о долгах за отопление.

«Население должно за услуги ЖКХ немыслимые суммы. За отопление только за этот отопительный сезон – 36 млн. грн., за воду – 12,2 млн. грн., за электроэнергию – 16 млн. грн., по квартплате – свыше 3 млн. грн.», – говорится в переданном УНИАН сообщении ялтинской мэрии.

Более 1,5 тысяч грн. долга за тепло являются поводом для обращения в суд. «Горожане, задолжавшие по услугам ЖКХ за три месяца, могут ожидать прихода судебных исполнителей», – подчеркнули в мэрии.

Ялтинские «Тепловые сети» занимаются претензионно-исковой работой, в ОГИС передано двадцать одно дело, в судах находится еще сто исков.

«На имущество должников будет наложен арест и определен срок оплаты долгов. По истечении срока, если оплата не будет произведена, имущество реализуют. Из полученной суммы будут оплачены долги и судебные издержки, а остаток передадут бывшему владельцу», – заявили в мэрии.